السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا

شارك معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، في جلسة بعنوان “من أهداف عالمية إلى مهام وطنية”، ضمن فعاليات جناح المملكة العربية السعودية في معرض (إكسبو 2025 أوساكا)، وتناولت الجلسة جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمتها رؤية السعودية 2030.

وأكد معاليه خلال الجلسة أن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق تحويلية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتنمية القطاعات الناشئة، إلى جانب تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي والاستدامة البيئية.

حضر الجلسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان والمفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض (إكسبو 2025 أوساكا)، الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.