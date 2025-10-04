لقطات توثق هطول أمطار غزيرة على شفا الطائف السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا القبض على 3 مخالفين بحوزتهم أسلحة وذخائر و10 كائنات فطرية بمحمية الملك عبدالعزيز شاهد.. جريان السيول غرب محايل عسير أمطار على منطقة جازان سيول تحتجز 5 أشخاص داخل مركبة بالقنفذة والمدني يباشر القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 280 كجم من القات بجازان 600 قطعة سلاح صيد متنوعة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 ضبط 419 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص مروج الشبو المخدر في قبضة الأمن بالرياض
شارك معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عمار بن محمد نقادي، في جلسة بعنوان “من أهداف عالمية إلى مهام وطنية”، ضمن فعاليات جناح المملكة العربية السعودية في معرض (إكسبو 2025 أوساكا)، وتناولت الجلسة جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مواءمتها رؤية السعودية 2030.
وأكد معاليه خلال الجلسة أن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق تحويلية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وتنمية القطاعات الناشئة، إلى جانب تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والتقدم الاجتماعي والاستدامة البيئية.
حضر الجلسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان والمفوض العام لجناح المملكة المشارك في معرض (إكسبو 2025 أوساكا)، الدكتور غازي بن فيصل بن زقر.