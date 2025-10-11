Icon

السعودية تشارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٠٨ مساءً
المواطن - واس

شارك محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية المكلّف، محمد بن عبدالعزيز العبدالجبار، في الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين (G20)، نيابةً عن معالي وزير التجارة رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والذي عُقد في جمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 9 إلى 10 أكتوبر 2025م.

وأكَّد العبدالجبار على تركيز المملكة على تعزيز التجارة بصفتها وسيلة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، ولمواجهة التحديات العالمية كالأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والتحديات الجيوسياسية المؤثرة في التجارة الدولية، ودعمها للجهود الدولية الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية.

وأشار إلى جهود مجموعة العشرين للتصدي للتحديات العالمية، حيث أطلقت مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة عام 2020م خطة عمل جماعية قصيرة وطويلة المدى للتخفيف من الأثر السلبي لجائحة كوفيد-19 على التجارة والاستثمار الدوليين، مما كان دليلًا من بين العديد من الأدلة الأخرى التي تُظهر أنه لا يزال بإمكان مجموعة العشرين المضي قدمًا في إصلاحات تهدف إلى تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف ودعم اقتصاد عالمي مفتوح وشامل.

ونوَّه العبدالجبار بأهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف ليكون شفافًا وقويًا وأكثر إنصافًا، وليعزز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة للجميع بما يخدم الأهداف التنموية العالمية.

وعلى هامش الاجتماع، التقى محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بمعالي وزير البناء والتشييد والأراضي والمعلومات والمنشآت الصغيرة والتصنيع النيوزيلندي كريس بينك، ومعالي نائب وزير التجارة الصيني والممثل للتجارة الدولية لي تشينغ قانغ، ونائب وزير التجارة التركي الدكتور مصطفى توزجو، ومساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري محمد الجوسقي، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لمنظمة التجارة العالمية والشؤون متعددة الأطراف الدكتور نيل بيك, وجرى مناقشة مجالات التعاون والشراكة، وتطوير العلاقات وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري.

يُذكر أن مجموعة عمل التجارة والاستثمار للعام الحالي (2025م) ناقشت عددًا من الأولويات في التجارة والنمو الشامل ومعالجة التحديات المشتركة عالميًا، ومبادئ مجموعة العشرين رفيعة المستوى بشأن التصنيع المستدام، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

