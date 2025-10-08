Icon

من البذور إلى الأغذية

السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٨ مساءً
السعودية تطرح نموذجها الريفي المستدام في معرض “فاو” العالمي
المواطن - فريق التحرير

تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، في المعرض العالمي الأول لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” بعنوان “من البذور إلى الأغذية”، الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما في باركو دي بورتا كابينا، خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر 2025، وذلك ضمن جهود المملكة لتعزيز مكانتها الريادية عالميًا في دعم وتطوير القطاع الزراعي المستدام، ودعم صغار المزارعين، والترويج للمنتجات الريفية في الأسواق الدولية.

نموذج ريفي مستدام

وتأتي مشاركة برنامج “ريف السعودية” في هذا المعرض العالمي، لإبراز التجربة السعودية في تنمية المجتمعات الريفية، واستعراض أبرز المنجزات والأرقام التي حققها البرنامج في دعم صغار المزارعين، إضافةً إلى عرض القطاعات المستفيدة من الدعم مثل البن السعودي، والعسل الطبيعي، والنباتات العطرية، وغيرها.

كما يهدف الجناح السعودي إلى تعزيز الشراكات التجارية، والتواصل مع الخبراء والمتخصصين في الزراعة المستدامة من مختلف أنحاء العالم.
ومن أبرز ما يقدمه جناح “ريف السعودية” توزيعات خاصة للزوار عبارة عن صناديق وعلب تحتوي على القهوة السعودية، للتعريف بإرث المملكة في زراعة وإعداد البن، وإبراز قيمته التراثية والاقتصادية، إلى جانب تقديم مواد تعريفية ولقاءات مباشرة مع الزوار.

من جهته، أكد المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية” ماجد البريكان أن المشاركة في هذا المعرض تمثل فرصة مهمة للتعريف بالنموذج السعودي في التنمية الريفية المستدامة، والتعرف على أحدث الابتكارات والحلول الزراعية العالمية التي يمكن توظيفها لدعم المزارعين في المملكة.
وأضاف البريكان أن المشاركة تسعى أيضًا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد، وإبراز مكانة المملكة عالميًا في القطاع الزراعي.

يُذكر أن معرض “من البذور إلى الأغذية” الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة “فاو”، يُعد حدثًا احتفاليًا بمناسبة مرور ثمانين عامًا على تأسيس المنظمة الأممية، ويهدف إلى استكشاف سلاسل القيمة الزراعية والغذائية بالكامل من خلال الجمع بين التقاليد العريقة والتكنولوجيات المبتكرة، وتقديم فرصة للجمهور لتذوق الأطعمة والتعرف على الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الزراعة، إضافة إلى تقديم رؤية شاملة حول التحول الغذائي المستدام بدءًا من إنتاج البذور وحتى سلاسل الإمداد والتوزيع والاستهلاك.

ويتضمن المعرض فعاليات متنوعة تشمل جلسات حوارية وورش عمل ومؤتمرات تجمع قادة الحكومات والخبراء والشركات، ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة حلول مبتكرة للتحديات الزراعية والغذائية، مما يجعله منصة عالمية مميزة لتبادل الخبرات والتجارب، كما يعد منصةً لمئات العارضين من جميع أنحاء العالم ليأخذوا الزوار في رحلة استكشافية غنية بالمعلومات وممتعة عبر سلاسل قيمة المحاصيل الحقلية والبستنة والثروة الحيوانية والغابات ومصايد الأسماك.

 

