السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني

أعلنت المملكة، بالشراكة مع الأمم المتحدة، عن إطلاق مبادرة دولية جديدة تهدف إلى بناء القدرات في الفضاء السيبراني، وذلك على هامش المنتدى الدولي للأمن السيبراني المنعقد في الرياض.

وجاءت المبادرة خلال النسخة الخامسة من المنتدى، حيث وجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلمة مرئية للحضور، شدد فيها على ضرورة العمل المشترك لضمان أن يبقى الفضاء الإلكتروني في خدمة الصالح العام، مشيداً بدور المملكة في تبني هذه المبادرة الطموحة.

فضاء سيبراني مفتوح وآمن

وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم رؤيتها نحو فضاء سيبراني “مفتوح وآمن”، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المتسارعة في هذا المجال الحيوي.

ويُعقد المنتدى يومي الأول والثاني من أكتوبر 2025 في العاصمة الرياض تحت شعار: “تعزيز المكتسبات المشتركة في الفضاء السيبراني”، بمشاركة نخبة من صنّاع القرار، ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وخبراء عالميين في الأمن السيبراني.

ويستهدف المنتدى تحفيز الحوار الدولي حول سبل بناء فضاء سيبراني أكثر أمناً وموثوقية، بما يسهم في دعم الاقتصادات العالمية وتعزيز ازدهار المجتمعات.

5 محاور

ويرتكز برنامج المنتدى هذا العام على خمسة محاور رئيسة تشمل:

تقليص الفجوات العالمية وبناء انسجام دولي في مواجهة تحديات الفضاء السيبراني.

إعادة صياغة الاقتصاد السيبراني لتعظيم الفوائد وتعزيز النمو المشترك.

تعزيز الشمول الاجتماعي لبناء فضاء رقمي يخدم الإنسان والمجتمع.

فهم السلوكيات السيبرانية وتوظيفها في تطوير استراتيجيات حماية أكثر فعالية.

استثمار الفرص التكنولوجية في مواجهة التحديات وتحويلها إلى مكتسبات نوعية.