السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031

فازت المملكة العربية السعودية برئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الآسوساي) للفترة من 2031 إلى 2033، في إنجاز جديد يعزز مكانتها الريادية في مجالات الرقابة والمحاسبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وشارك الديوان العام للمحاسبة بوفد رسمي ترأسه الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، رئيس الديوان، في اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 800 عضو ومنتسب يمثلون أكثر من 195 دولة.

دور فاعل في صناعة القرار

وجاءت مشاركة الديوان العام للمحاسبة بصفته النائب الثاني لرئاسة “الإنتوساي”، تأكيدًا لدوره الفاعل في صناعة القرار داخل المنظمة الدولية، وتوسيعًا لمشاركاته ضمن اجتماعاتها المختلفة. كما يشارك الديوان في اجتماع المجلس التنفيذي الـ79 للمنظمة، المعني برسم السياسات وتنفيذ الخطة الإستراتيجية واتخاذ القرارات الجوهرية، إلى جانب حضوره اجتماعات اللجان المهنية الرئيسة، والجلسات العامة للندوة الفنية المصاحبة للجمعية العمومية.

ويشارك الوفد السعودي أيضًا بجناح خاص في المعرض المقام على هامش الاجتماعات، يُبرز من خلاله التجربة الوطنية في التحول نحو المراجعة الرقمية عبر “منصة شامل”، إلى جانب جهود المملكة في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز قدرات الرقابة المالية.

ويمارس الديوان العام للمحاسبة أدوارًا قيادية داخل منظمة “الإنتوساي”، حيث يشغل منصب النائب الثاني للرئيس، ويرأس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، كما يتولى رئاسة جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين الذي يشارك فيه البنك الدولي، فضلًا عن عضويته في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.

وتُعد “الإنتوساي” أكبر منظمة مهنية عالمية في مجال المحاسبة والرقابة المالية، وتشكل مظلة تضم الأجهزة العليا للرقابة في مختلف دول العالم، وتهدف إلى دعم أعضائها في تعزيز الكفاءة والفاعلية المهنية، من خلال تطوير واعتماد معايير المراجعة المالية ومراجعة الأداء، وتبادل الخبرات، وتنفيذ برامج بناء القدرات، بما يواكب التطورات في هذا القطاع الحيوي.