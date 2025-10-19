Icon

معرض الجامعات الأمريكية يختتم جولته في المملكة بحضور لافت من الطلبة السعوديين Icon السعودية ترحب بتوقيع باكستان وأفغانستان على وقف فوري لإطلاق النار Icon السعودية تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ Icon ضبط 6,043 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع Icon سناب شات السعودية تستعرض تجارب الواقع المعزّز في منتدى Joy Forum 2025 Icon مؤتمر MESTRO 2025 يناقش الذكاء الاصطناعي بعلاج الأورام Icon حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعرض لوعكة صحية في عرض البحر Icon انطلاق هاكاثون الذكاء الاصطناعي AgentX لتمكين الكفاءات الوطنية Icon طريقة لتحسين فاعلية علاج سرطان الثدي بين النساء الأصغر سنًّا Icon ولي العهد يعزي رئيس وزراء اليابان في وفاة توميتشي موراياما Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بمشاركة أكثر من 300 متسابق

السعودية تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٥ مساءً
السعودية تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ
المواطن - فريق التحرير

تتواصل استعدادات وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ؛ لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، خلال الفترة من 26 أكتوبر- 1 نوفمبر 2025، بمشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم، بما يعزز من المكانة الرائدة للمملكة في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أن الاستعدادات للبطولة بدأت منذ تسلّم المملكة لراية البطولة في شهر نوفمبر الماضي 2024، من خلال تشكيل لجنة عليا لاستضافة البطولة برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب تشكيل عددًا من اللجان التنفيذية في المديرية العامة للدفاع المدني؛ وفق مصفوفة من المهام والأدوار، كذلك التنسيق مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ في إعداد جدول المسابقات، واجتماعات اللجان.

استعدادات تنظيمية وفنية ولوجستية

وقال إن الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة تجري حاليًا بحسب الخطط الموضوعة على أعلى مستوى من التنسيق والمتابعة، حيث تبدأ بوصول الوفود الرسمية والفرق المشاركة يوم 26 أكتوبر الجاري، وتنظيم حفل قرعة البطولة يوم 27 أكتوبر، وحفل الافتتاح وانطلاق المسابقات يوم 28 أكتوبر، واستمرار بقية المسابقات حتى يوم الختام 1نوڤمبر، مشيراً إلى أن لجان البطولة تعمل مع عدد من الشركاء من القطاعات الحكومية؛ لضمان تقديم نسخة استثنائية من البطولة يليق باسم المملكة العربية السعودية، وبما يعزز من التكامل والتنسيق بينها.

وأضاف أن التجهيزات مكتملة في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض لإقامة فعاليات البطولة، وتتضمن سباق تسلّق السلم الخطّاف، وسباق (100) متر حواجز، وسباق التتابع (400) متر، وسباق المكافحة، بمشاركة أكثر من (300) متسابق، موضحًا أن تلك التجهيزات تتضمن خطة التدريب للفرق المشاركة في ملعب البطولة، واختبارات الأجهزة والمعدات المخصصة لكل سباق.

وأشار إلى أن جدول تنظيم البطولة يتضمن زيارة الوفود والفرق المشاركة لمواقع تاريخية وثقافية وترفيهية بمدينة الرياض، بما يعكس الجوانب الثقافية للبطولة، وتواصل شعوب الدول المشاركة مع حضارة المملكة، وما تمثله من إرث ثقافي وإنساني عالمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد