السعودية تواصل استعداداتها لتنظيم بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ

تتواصل استعدادات وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني بالشراكة مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ؛ لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ، خلال الفترة من 26 أكتوبر- 1 نوفمبر 2025، بمشاركة 22 دولة من مختلف دول العالم، بما يعزز من المكانة الرائدة للمملكة في تنظيم الفعاليات والأحداث الرياضية الكبرى على الصعيد الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أن الاستعدادات للبطولة بدأت منذ تسلّم المملكة لراية البطولة في شهر نوفمبر الماضي 2024، من خلال تشكيل لجنة عليا لاستضافة البطولة برئاسة المديرية العامة للدفاع المدني، وعضوية عدد من الجهات الحكومية، إلى جانب تشكيل عددًا من اللجان التنفيذية في المديرية العامة للدفاع المدني؛ وفق مصفوفة من المهام والأدوار، كذلك التنسيق مع الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ في إعداد جدول المسابقات، واجتماعات اللجان.

استعدادات تنظيمية وفنية ولوجستية

وقال إن الاستعدادات التنظيمية والفنية واللوجستية للبطولة تجري حاليًا بحسب الخطط الموضوعة على أعلى مستوى من التنسيق والمتابعة، حيث تبدأ بوصول الوفود الرسمية والفرق المشاركة يوم 26 أكتوبر الجاري، وتنظيم حفل قرعة البطولة يوم 27 أكتوبر، وحفل الافتتاح وانطلاق المسابقات يوم 28 أكتوبر، واستمرار بقية المسابقات حتى يوم الختام 1نوڤمبر، مشيراً إلى أن لجان البطولة تعمل مع عدد من الشركاء من القطاعات الحكومية؛ لضمان تقديم نسخة استثنائية من البطولة يليق باسم المملكة العربية السعودية، وبما يعزز من التكامل والتنسيق بينها.

وأضاف أن التجهيزات مكتملة في مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بمدينة الرياض لإقامة فعاليات البطولة، وتتضمن سباق تسلّق السلم الخطّاف، وسباق (100) متر حواجز، وسباق التتابع (400) متر، وسباق المكافحة، بمشاركة أكثر من (300) متسابق، موضحًا أن تلك التجهيزات تتضمن خطة التدريب للفرق المشاركة في ملعب البطولة، واختبارات الأجهزة والمعدات المخصصة لكل سباق.

وأشار إلى أن جدول تنظيم البطولة يتضمن زيارة الوفود والفرق المشاركة لمواقع تاريخية وثقافية وترفيهية بمدينة الرياض، بما يعكس الجوانب الثقافية للبطولة، وتواصل شعوب الدول المشاركة مع حضارة المملكة، وما تمثله من إرث ثقافي وإنساني عالمي.