السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مقيمًا من الغرق “التطوير الدفاعي” تنضم لعضوية برنامج التعاون الصناعي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية برعاية وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تعود إلى الرياض 5 شروط لتغيير الاسم الأول عبر منصة أبشر حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار بقيادة القوات البحرية.. قوة الواجب المختلطة تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم
أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان حكومة الجمهورية العربية السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا، وذلك خلال اللقاء الثلاثي المنعقد بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وفخامة رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو.
وقالت وزارة الخارجية: إن المملكة تتطلع لأن يسهم هذا الاعتراف في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يسهم في ازدهار البلدين وشعبيهما، مؤكدة حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الدولي بما يمكّن تعزيز السلام والازدهار لشعوب العالم أجمع.