السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣١ مساءً
السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان حكومة الجمهورية العربية السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا، وذلك خلال اللقاء الثلاثي المنعقد بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وفخامة رئيسة جمهورية كوسوفا فيوسا عثماني سادريو.

وقالت وزارة الخارجية: إن المملكة تتطلع لأن يسهم هذا الاعتراف في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يسهم في ازدهار البلدين وشعبيهما، مؤكدة حرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الدولي بما يمكّن تعزيز السلام والازدهار لشعوب العالم أجمع.

