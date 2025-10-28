السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا “التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم
أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
وشددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.
ودعت المملكة إلى العودة للحوار للتوصل بشكل فوري إلى وقفٍ لإطلاق النار، مؤكدة أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع، وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق.