Icon

السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر Icon الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا Icon “التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة Icon الرئيس السوري يستقبل فيصل بن فرحان ويستعرضان العلاقات الثنائية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11674 نقطة Icon انطلاق منافسات بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ في الرياض Icon مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج Icon إطلاق الإصدار الثاني من منصة تراضي بحزمة من التحسينات التطويرية Icon طريق الأمير محمد بن سلمان شريان حيوي للحجاج من جدة إلى المسجد الحرام Icon فرص استثمارية في 3 متنزهات وطنية بالقصيم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكدت أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية

السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٢ مساءً
السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.

وشددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

قد يهمّك أيضاً
السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين

السعودية وباكستان تتفقان على إطلاق إطار تعاون اقتصادي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية...

الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء

الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء

ودعت المملكة إلى العودة للحوار للتوصل بشكل فوري إلى وقفٍ لإطلاق النار، مؤكدة أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع، وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة
حصاد اليوم

45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة

حصاد اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في حلفا وعبري بالسودان
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 1050 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.. مبادرات سعودية لدعم الأشقاء
السعودية اليوم

الطاولة المستديرة الاستثمارية المشتركة بين السعودية وسوريا.....

السعودية اليوم
سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية 
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في...

السعودية اليوم
السعودية ودول عربية والتعاون الإسلامي يدينون ممارسات الاحتلال الإسرائيلي
السعودية اليوم

السعودية ودول عربية والتعاون الإسلامي يدينون ممارسات...

السعودية اليوم
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
أخبار رئيسية

السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة...

أخبار رئيسية
الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم مجددًا بطائرات مسيرة
العالم

الدعم السريع يستهدف مطار الخرطوم مجددًا بطائرات...

العالم
السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
السعودية اليوم

السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة...

السعودية اليوم