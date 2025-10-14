Icon

في ختام ملحق تصفيات كأس العالم 2026

السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٩ مساءً
السعودية ضد العراق.. نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
المواطن - فريق التحرير

انتهى منذ قليل، الشوط الأول المثير من مباراة السعودية ضد العراق، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في ختام ملحق تصفيات كأس العالم 2026م.

هذا ويستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية مباراة مهمة بين المنتخبين السعودي والعراقي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وتتصدر السعودية ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام العراق، في حين بقي رصيد إندونيسيا خالياً من النقاط بعد خوض مباراتين.

وسيحجز الفائز بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، فيما سيتعيّن على الخاسر خوض مواجهة فاصلة أمام وصيف المجموعة الأولى، على أن يتأهل المنتصر منها للمشاركة في الملحق العالمي.

تشكيل السعودية ضد العراق:

تشكيل منتخب السعودية أمام العراق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: متعب الحربي، جهاد زكري، حسان تمبكتي، نواف بوشل

خط الوسط: مصعب الجوير، ناصر الدوسري، عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان، صالح أبو الشامات.

تشكيل منتخب العراق

في حراسة المرمى: جلال حسن.

خط الدفاع: حسين علي، مناف يونس، أكام هاشم، ميرخاس دوسكي.

خط الوسط: إبراهيم بايش، كيفن يعقوب، أمير العماري، بشار رسن

خط الهجوم: أيمن حسين، مهند علي.

 

