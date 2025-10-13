السعودية والجزائر توقّعان عقدًا لاستكشاف المحروقات بـ 5.4 مليارات دولار

حضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، إلى جانب وزير الدولة والمحروقات والمناجم الجزائري محمد عرقاب، في العاصمة الجزائر، مراسم توقيع عقد لاستكشاف واستغلال المحروقات في حوض إليزي الجزائري بين شركة مداد للطاقة شمال أفريقيا -السعودية- وشركة سوناطراك النفطية -الجزائرية-.

ويُقدّر حجم الاستثمارات في إطار هذا العقد بنحو (5.4) مليارات دولار أمريكي، منها (288) مليون دولار مخصصة لأشغال البحث، فيما تتولى شركة مداد للطاقة تمويل المشروع بنسبة (100%).

ويُتوقع أن يبلغ الإنتاج الإجمالي بنهاية الفترة التعاقدية نحو (993) مليون برميل مكافئ نفط، منها (125) مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.