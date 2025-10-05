Icon

السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية Icon مكة المكرمة والمدينة المنورة الأعلى حرارة بـ40 مئوية والسودة الأدنى Icon الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات Icon “زاتكا” تدعو المنشآت إلى تقديم نماذج استقطاع الضريبة Icon المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث المرورية في الشرقية Icon الداخلية تنفّذ زيارات وورش عمل تخصصية مع سلطات إنفاذ القانون في دول الاتحاد الأوروبي Icon السجل العقاري يبدأ تسجيل 3222 قطعة عقارية في منطقة حائل Icon رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى باكستان Icon تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل Icon ضبط مقيمين مخالفين للائحة مزاولي الأنشطة البحرية في تبوك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
قدره (١٣٧) ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية

السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٢ مساءً
السعودية ودول أوبك بلس تُعدل إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق البترولية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي تضم المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م، اجتماعًا، عبر الاتصال المرئي، بتاريخ 5 أكتوبر 2025م لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية.

تعديل إنتاج النفط

وفي ضوء النظرة المستقرة للاقتصاد العالمي وأسس السوق الإيجابية الحالية، كما يتضح من انخفاض المخزونات البترولية، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره (١٣٧) ألف برميل يوميًا من إجمالي كميات التعديلات التطوعية الإضافية البالغة (١.٦٥) مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، وسيُنفذ هذا التعديل في نوفمبر 2025م، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه.
يشار إلى أن كميات الخفض البالغة (١.٦٥) مليون برميل يوميًا قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، تدريجيًا، حسب متغيرات السوق.
وستواصل الدول المشاركة متابعة وتقييم ظروف السوق بشكل دقيق، وفي إطار جهودها المستمرة لدعم استقرار السوق، أكدت الدول الثماني مجددًا على أهمية تبني نهجٍ حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف تعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية أو عكسها، بما في ذلك تعديلات الإنتاج التطوعية السابقة والبالغة (2.2) مليون برميل يوميًا التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م.
كما نوهت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك+ إلى أن هذا الإجراء سيوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض، وجددت الدول الثماني التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات التطوعية الإضافية التي سيتم مراقبة الالتزام بها من قبل لجنة الرقابة الوزارية المشتركة.
وأكّدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير ٢٠٢٤م، وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 2 نوفمبر 2025م.

قد يهمّك أيضاً
أسعار النفط تواصل الهبوط

أسعار النفط تواصل الهبوط

النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019

النفط يهبط في مستهل تعاملات 2019

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+
السوق

النفط يتراجع وسط توقعات بزيادة جديدة في...

السوق
النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي
السوق

النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات...

السوق