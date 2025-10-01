Icon

الكشف المبكر لسرطان الثدي يقلّل الوفيات 40% Icon 6 خطوات لتجديد رخصة البنادق الهوائية إلكترونيًا عبر أبشر Icon تطور خطير.. الشيوخ الأمريكي يرفض خطة الجمهوريين لإنهاء الإغلاق الحكومي Icon الداخلية تستعرض أبرز حلولها الحديثة بمعرض الصقور والصيد الدولي 2025 Icon ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًّا بضمان أمن قطر Icon أمير الرياض يدشّن الحملة الوطنية التوعوية بسرطان الثدي 2025 Icon ارتفاع ضحايا انهيار كنيسة في إثيوبيا لـ 36 قتيلًا Icon فيصل بن فرحان يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية ودعم أمن سوريا واقتصادها Icon طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلاته المباشرة بين جدة وبريشتينا عاصمة كوسوفو Icon مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني للعقارات بمنطقة الرياض

في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين

السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٣ مساءً
السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
المواطن - واس

وقّعت المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان بمسقط اليوم، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأوقاف.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوقفي بما يخدم المصالح المتبادلة.

مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف

وقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، ومن جانب سلطنة عُمان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أحمد بن صالح الراشدي.

وبهذه المناسبة أكد الخراشي أن توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عُمان يجسد متانة العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ويعكس حرص قيادتيهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذه المذكرة تمثل خطوة إستراتيجية لتبادل الخبرات والتجارب وتطوير العمل الوقفي، بما يضمن استدامة موارده وتعظيم أثره التنموي في خدمة المجتمع والاقتصاد، وبما يواكب تطلعات البلدين في تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره الحضاري والإنساني.

من جهته، أوضح الراشدي أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد استثمارًا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون من خلال تبادل المعرفة والخبرات، مما يسهم في تطوير الأداء الوقفي في البلدين، كما تشمل المبادرة تبادل الدراسات المتخصصة وتنظيم الفعاليات المشتركة، مما يعكس التزام الجانبين بالعمل سويًا على تعزيز التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وتهدف المذكرة إلى تفعيل التعاون بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات العلمية والعملية في شؤون الأوقاف، وتوثيقها، وتعزيز دورها في تنمية المجتمع والاقتصاد، إلى جانب تبادل التجارب المتعلقة بنظم الوقف وإدارته، وسُبل حمايته وتنميته، وآليات صرفه واستثماره.

ونصّت المذكرة على تشجيع الجانبين لتبادل المطبوعات والبحوث والدوريات المتخصّصة في الدراسات الوقفية، وتنظيم الفعاليات المشتركة مثل المؤتمرات والندوات وحلقات العمل، والاستفادة من الأنظمة المحاسبية والاستثمارية والإدارية والتقنية المتبعة في كلا البلدين في هذا المجال.
وتتضمن بنود المذكرة أيضًا تبادل الدورات التدريبية، وتنظيم زيارات الخبراء، وتعزيز التعاون في مجال البحوث العلمية ذات الصلة، بما يُسهم في الارتقاء بقطاع الأوقاف، ورفع كفاءته، وتعظيم أثره في المجتمعات.

