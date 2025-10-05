Icon

موسوعة سعوديبيديا تبرز حضورها في معرض الرياض الدولي للكتاب 2025 Icon بدء أعمال التسجيل العقاري لـ 115 حيًا بالرياض والقصيم والشرقية Icon ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال Icon البنيان في اليوم العالمي للمعلم: أنتم من يزرع الأمل ويضيء دروب المستقبل Icon المرور يحدد خطوات استخراج تقرير بيانات المركبات عبر أبشر Icon موعد انتخابات مجلس النواب في مصر Icon التدريب التقني: 76 ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية  Icon انطلاق الانتخابات البرلمانية في سوريا Icon تنبيه من هطول أمطار وجريان للسيول في جازان Icon جداول الحصص اليومية للأسبوع الدراسي السابع  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ

السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
السعودية و7 دول ترحب بخطوات حماس بشأن مقترح ترامب لإنهاء حرب غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صدر بيان مشترك عن وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية فيما يلي نصه:

إنهاء الحرب في غزة

رحب وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، اليوم، بالخطوات التي اتخذتها حركة حماس حيال مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، أحياءً وأمواتًا، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.

قد يهمّك أيضاً
بومبيو: البيت الأبيض مستعد لأي تطورات مرتبطة بمرض ترامب

بومبيو: البيت الأبيض مستعد لأي تطورات مرتبطة بمرض ترامب

الفالح: لا حاجة لتحرك فوري بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران

الفالح: لا حاجة لتحرك فوري بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران

كما رحب وزراء الخارجية بدعوة الرئيس الأمريكي ترمب لإسرائيل لوقف القصف فورًا، والبدء في تنفيذ اتفاق التبادل، وأعربوا عن تقديرهم لالتزامه بارساء السلام في المنطقة، وأكدوا بأن هذه التطورات تمثل فرصة حقيقية إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار ولمعالجة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يمر بها سكان القطاع.

ورحب الوزراء بإعلان حماس استعدادها لتسليم إدارة غزة إلى لجنة إدارية فلسطينية انتقالية من التكنوقراط المستقلين، وأكدوا ضرورة البدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات تنفيذ المقترح، ومعالجة جميع جوانبه.

وأكدوا التزامهم المشترك بدعم الجهود الهادفة إلى تنفيذ بنود المقترح، والعمل على إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود، وعدم تهجير الشعب الفلسطيني، وعدم اتخاذ أية خطوات تهدد أمن وسلامة المدنيين، وإطلاق سراح الرهائن، وعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، والوصول لآلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف؛ بما يؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار غزة، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال إكسبو 2025 أوساكا
أخبار رئيسية

السعودية تستعرض جهودها في التنمية المستدامة خلال...

أخبار رئيسية
سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم بحضرموت
السعودية اليوم

سلمان للإغاثة يسلّم الفصول البديلة لتعزيز التعليم...

السعودية اليوم
الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في غزة جراء العدوان الإسرائيلي
العالم

الأونروا: مقتل نحو 100 شخص يوميًا في...

العالم
السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف
السعودية اليوم

السعودية وسلطنة عمان توقعان مذكرة تفاهم في...

السعودية اليوم
ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف قصف غزة فورًا
العالم

ترامب: يجب على إسرائيل أن توقف قصف...

العالم
إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة ترامب لوقف القصف
العالم

إسرائيل تدمر 20 منزلاً بغزة رغم دعوة...

العالم
العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة”
العالم

العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة...

العالم
تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في مكافحة الأمراض غير السارية
أخبار رئيسية

تكريم السعودية بجائزة أممية تقديرًا لجهودها في...

أخبار رئيسية