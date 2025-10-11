السفارة السعودية في إيطاليا توضح تفاصيل نظام الدخول الأوروبي الجديد

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، عن بدء العمل بنظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (Entry–Exit System – EES) اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، مؤكدة أنه سيُطبّق على جميع القادمين إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المواطنون السعوديون.
وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل بيانات جوازات السفر والخصائص الحيوية للقادمين بشكل إلكتروني عند الوصول إلى المنافذ الحدودية، وذلك في إطار الإجراءات الأوروبية الحديثة لتعزيز أمن الحدود وتنظيم حركة المسافرين.
وأضافت أن هذا التغيير لا يُلغي الحاجة إلى تأشيرة “شنغن”، التي لا تزال مطلوبة لدخول إيطاليا وبقية دول منطقة الشنغن، مشيرة إلى أن النظام الجديد يقتصر فقط على إضافة عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.
كما شددت السفارة على أهمية الالتزام بما تنص عليه تأشيرات “شنغن” السياحية، والتي تتيح الإقامة في دول المنطقة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال كل فترة 180 يومًا.
ودعت السفارة جميع المسافرين إلى الاطلاع على تفاصيل النظام والاستعداد لتطبيقه لضمان انسيابية الدخول وتجنب أي تأخير أو إشكالات محتملة عند الوصول إلى إيطاليا.
— Arabia Saudita in Italia السفارةالسعوديةفي إيطاليا (@KSAembassyIT) October 10, 2025