السفارة السعودية في إيطاليا توضح تفاصيل نظام الدخول الأوروبي الجديد

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في إيطاليا، عن بدء العمل بنظام الدخول والخروج الأوروبي الجديد (Entry–Exit System – EES) اعتبارًا من 12 أكتوبر 2025، مؤكدة أنه سيُطبّق على جميع القادمين إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المواطنون السعوديون.

تفاصيل نظام الدخول الأوروبي الجديد

وأوضحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس” أن النظام الجديد يهدف إلى تسجيل بيانات جوازات السفر والخصائص الحيوية للقادمين بشكل إلكتروني عند الوصول إلى المنافذ الحدودية، وذلك في إطار الإجراءات الأوروبية الحديثة لتعزيز أمن الحدود وتنظيم حركة المسافرين.

وأضافت أن هذا التغيير لا يُلغي الحاجة إلى تأشيرة “شنغن”، التي لا تزال مطلوبة لدخول إيطاليا وبقية دول منطقة الشنغن، مشيرة إلى أن النظام الجديد يقتصر فقط على إضافة عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات.

تأشيرات “شنغن” السياحية

كما شددت السفارة على أهمية الالتزام بما تنص عليه تأشيرات “شنغن” السياحية، والتي تتيح الإقامة في دول المنطقة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا خلال كل فترة 180 يومًا.

ودعت السفارة جميع المسافرين إلى الاطلاع على تفاصيل النظام والاستعداد لتطبيقه لضمان انسيابية الدخول وتجنب أي تأخير أو إشكالات محتملة عند الوصول إلى إيطاليا.