السواحه يجتمع بمستثمرين في أمريكا لدعم الاستثمارات التقنية في السعودية

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعددٍ من كبار المستثمرين في قطاعي التقنية والابتكار، لمناقشة فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتقدمة، والبنية التحتية الرقمية.

وركّز الاجتماع على تطوير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في دعم نمو الشركات التقنية وتمكينها من التوسع في السوق السعودية، بما يعزز مكانة المملكة مركزًا رائدًا للتقنيات الحديثة وريادة الأعمال في المنطقة.

ويأتي الاجتماع ضمن جهود منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار لتوسيع الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام.