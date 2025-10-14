Icon

السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل
المواطن - واس

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، بحضور عدد من التنفيذيين، ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمكين الحلول المبتكرة.

وناقش الاجتماع آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الضخمة، وتقنيات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب المبادرات الداعمة للمبتكرين والمطورين، بما يعزز القدرات الوطنية ويُسهم في ترسيخ ريادة المملكة في التقنيات المستقبلية.

