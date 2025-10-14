السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل

عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، بحضور عدد من التنفيذيين، ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمكين الحلول المبتكرة.

وناقش الاجتماع آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الضخمة، وتقنيات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب المبادرات الداعمة للمبتكرين والمطورين، بما يعزز القدرات الوطنية ويُسهم في ترسيخ ريادة المملكة في التقنيات المستقبلية.