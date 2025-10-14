السواحه يجتمع مع مارك زوكربيرغ لتعزيز الشراكات في تقنيات المستقبل

مصرع 14 عاملًا في منجم ذهب غمرته مياه الأمطار بفنزويلا بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Meta مارك زوكربيرغ، بحضور عدد من التنفيذيين، ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكات الإستراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتمكين الحلول المبتكرة.
وناقش الاجتماع آفاق الشراكة في الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الضخمة، وتقنيات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب المبادرات الداعمة للمبتكرين والمطورين، بما يعزز القدرات الوطنية ويُسهم في ترسيخ ريادة المملكة في التقنيات المستقبلية.