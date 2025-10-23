السواحه يناقش تعزيز الشراكة بين السعودية وأمريكا في الابتكار والتقنيات النظيفة

اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة جاكوب هيلبرغ، بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في الاقتصاد الرقمي والتقنيات النظيفة والابتكار.

وناقش الاجتماع آفاق التعاون في تطوير التقنيات المستدامة، ودعم المبادرات المبتكرة في مجالات الطاقة والبيئة والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة عالميًا، وترسيخ مكانة المملكة شريكًا رئيسيًا في قيادة التحول نحو اقتصاد عالمي أكثر استدامة.