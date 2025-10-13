Icon
العالم
حصاد اليوم

السيسي: نريد دعم ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة

الإثنين ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٤٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرعاية ودعم مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي : “نريد دعم الرئيس ترامب ورعايته لمؤتمر إعادة إعمار غزة خلال الفترة القادمة”.

تقدم كبير في الشرق الأوسط

وقال ترامب عن السيسي الذي وصفه بأنه زعيم قوي يحافظ على خفض معدل الجريمة في بلاده “أدى دورا مهما للغاية. أنا أقدر ذلك كثيرا”. وأضاف أن مصر تلعب دورا مهما للغاية في التواصل مع حماس.

وقال خلال اللقاء إن تقدما كبيرا يحدث في الشرق الأوسط، مضيفا : “سنناقش مع القادة الموجودين بشرم الشيخ إعادة إعمار غزة.. وهناك الكثير من العمل لرفع الركام في غزة”.

البحث عن الجثامين

وأوضح أن البحث يجري عن جثامين المحتجزين وبالتعاون مع إسرائيل.

وقال: “طيلة حياتي أبرم صفقات وإيران ترغب في إبرام صفقة.. لم يكن بالإمكان التوصل لاتفاق غزة لولا الضربة ضد منشآت إيران النووية.. وإيران عبرت عن دعمها لاتفاق غزة..”

وأضاف أن “إيران لا تستطيع التعايش مع العقوبات الصعبة التي فرضناها.. وأعتقد أن إيران سوف تلتحق بركب السلام وهي تعاني من العقوبات..”

فيما قال السيسي: “أرغب في دعم الرئيس ترامب لمؤتمر إعادة إعمار غزة -من المهم التأكد من وقف إطلاق النار وانتشال الجثث لإعادتها لذويها وإدخال المساعدات”.

