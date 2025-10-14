الشؤون الإسلامية تقيم المسابقة الدولية لتلاوة القرآن في كازاخستان بمشاركة 21 دولة

امتداداً لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة كتاب الله تعالى والعناية بأهله في مختلف أنحاء العالم، وترسيخاً لمكانتها الرائدة في نشر قيم الوسطية والاعتدال والتعاون الإسلامي، تقيم و تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بموافقة الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان في العاصمة الكازاخية أستانا المسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه، والتي تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء الخامس عشر من أكتوبر 2025م، بمشاركة نخبة من حفظة كتاب الله عز وجل يمثلون 21 دولة حول العالم، وذلك بمتابعة واهتمام من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية المحلية والدولية، ضمن أعمال وبرامج الوزارة الدولية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن هذه المسابقة القرآنية الدولية في دورتها الثانية تأتي بدعم ورعاية المملكة ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة أيدها الله في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر رسالة القرآن الكريم عالمياً وامتدادا على للجهود التي تقوم بتنفيذها الوزارة عالميا حيث تم تنفيذ أكثر من (40) مسابقة دولية بمختلف قارات العالم وشارك فيها متسابقون من قرابة الـ 140 دولة حول العالم.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية في بيانها الصحفي أن هذه الدورة من المسابقة الدولية الثانية لتلاوة القرآن الكريم وحفظه تقام في الجامع الجمهوري الرئيسي بالعاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون 21 دولة حول العالم هي: المملكة العربية السعودية، وجمهورية كازاخستان، ومملكة البحرين، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية تركيا، ومملكة ماليزيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية قرغيزستان، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية طاجيكستان، وجمهورية أوزبكستان، وجمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

ويتنافس المتسابقون في حفظ القرآن الكريم كاملاً وتلاوته، أمام لجنة تحكيم دولية متخصصة والتي تأتي اتساقاً مع حجم الدعم المقدم من وزارة الشؤون الإسلامية لهذه المسابقة القرآنية، فيما يُختتم برنامج المسابقة يوم الخميس السادس عشر من أكتوبر 2025م، بإقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، بحضور المفتي العام لجمهورية كازاخستان الشيخ نوريزباي أوتبينوف ،وعددٍ من الوزراء وسفراء الدول المشاركة وأصحاب الفضيلة العلماء، وكبار الشخصيات الرسمية والدينية، في مشهدٍ يجسد مكانة القرآن الكريم في حياة المسلمين، ويعزز روابط الأخوة الإسلامية.