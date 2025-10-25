Icon

بنتيجة 1-1

الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٣ مساءً
الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة لقاء فريقي الشباب وضيفه ضمك الذي أقيم اليوم، على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض، في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

جاءت أهداف المباراة أولًا للشباب عن طريق لاعبه كاراسكو من ركلة جزاء عند الدقيقة (6+45)، وعدل ضمك النتيجة عند الدقيقة (9+45) عن طريق اللاعب ويسلي هوديت بالخطأ في مرماه.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة السادسة في المركز (12)، وضمك للنقطة الثانية في المركز (16).

