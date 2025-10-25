الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن رصد مذنب ليمون في سماء القصيم لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب الصين تفعيل المصليات المتنقلة بالمتنزهات والأماكن العامة بنجران فيديو.. طفل يعاني من حكة في أذنه وعندما ذهب للطبيب كانت الصدمة 45 % من سكان السعودية مصابون بالسمنة جزر البرك.. وجهة عسير البحرية تزهو بتنوّعها الأحيائي وسحرها الطبيعي
حسم التعادل الإيجابي (1-1) نتيجة لقاء فريقي الشباب وضيفه ضمك الذي أقيم اليوم، على ملعب إس إتش جي أرينا في الرياض، في إطار الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
جاءت أهداف المباراة أولًا للشباب عن طريق لاعبه كاراسكو من ركلة جزاء عند الدقيقة (6+45)، وعدل ضمك النتيجة عند الدقيقة (9+45) عن طريق اللاعب ويسلي هوديت بالخطأ في مرماه.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده للنقطة السادسة في المركز (12)، وضمك للنقطة الثانية في المركز (16).