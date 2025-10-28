الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي بهدف دون رد.

الشباب يفوز على الزلفي

هدف المباراة الوحيد أحرزه المحترف البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

وخلال المباراة تعرض اللاعب محمد حربوش من الشباب وعبدالرحمن الهاجري من الزلفي للطرد، وذلك بعد اشتباك وقع في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز حجز الشباب مقعده في دور الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.