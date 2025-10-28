Icon

أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية Icon القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك Icon الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك Icon زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب بحر باندا بإندونيسيا Icon أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية Icon مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة Icon افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد Icon وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة Icon السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر Icon الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٢ مساءً
الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تأهل فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي بهدف دون رد.

الشباب يفوز على الزلفي

هدف المباراة الوحيد أحرزه المحترف البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الثمانية.

قد يهمّك أيضاً
القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك

القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك

الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن

الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن

وخلال المباراة تعرض اللاعب محمد حربوش من الشباب وعبدالرحمن الهاجري من الزلفي للطرد، وذلك بعد اشتباك وقع في الدقيقة 90+8.

وبهذا الفوز حجز الشباب مقعده في دور الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن
الرياضة

الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن

الرياضة
القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك
الرياضة

القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع...

الرياضة