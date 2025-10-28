أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب بحر باندا بإندونيسيا أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
تأهل فريق الشباب الأول لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على الزلفي بهدف دون رد.
هدف المباراة الوحيد أحرزه المحترف البلجيكي يانيك كاراسكو في الدقيقة 35 من الشوط الأول، ليمنح فريقه بطاقة العبور إلى دور الثمانية.
وخلال المباراة تعرض اللاعب محمد حربوش من الشباب وعبدالرحمن الهاجري من الزلفي للطرد، وذلك بعد اشتباك وقع في الدقيقة 90+8.
وبهذا الفوز حجز الشباب مقعده في دور الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.