التصويت على عدة قوانين معلقة للمضي قدماً في عملية البناء وإعادة الإعمار"

الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات

الأحد ٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٩ مساءً
الشرع: الشعب السوري فخور بالانتقال من الفوضى إلى الانتخابات
المواطن - فريق التحرير

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أن البلاد تمكنت خلال بضعة أشهر من الدخول في عملية انتخابية جديدة.

ووصل الشرع اليوم، إلى مركز المكتبة الوطنية لدائرة دمشق للاطلاع على سير العملية الانتخابية لأعضاء البرلمان الجديد، حيث قال إن “السوريين يفخرون اليوم بالانتقال من مرحلة الحرب والفوضى إلى الانتخابات”.

كما أكد أن البلاد تحتاج إلى “التصويت على عدة قوانين معلقة للمضي قدماً في عملية البناء وإعادة الإعمار”.

نتائج أولية للانتخابات

وبالتزامن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نتائج أولية بدأت تظهر. وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة “النتائج الأولية لفرز  الأصوات في بعض الدوائر الانتخابية بعدد من المحافظات بدأت تظهر بعدما أدلى أعضاء الهيئات الناخبة بأصواتهم”، وفق ما نقلت وكالة سانا.

كما أوضح أنه “سيتم الإعلان عن الأسماء الفائزة لاحقاً بشكل رسمي خلال مؤتمر صحفي”.

أتت تلك التصريحات فيما اصطف عشرات الناخبين أمام المكتبة الوطنية في دمشق، التي كانت تسمى سابقا مكتبة الأسد، للإدلاء بأصواتهم.

وكانت صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي، بينما يرتقب أن تعلن النتائج الأولية في وقت لاحق اليوم.

يشار إلى أنه سيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهراً قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب. إذ ستنتخب، بموجب هذه الآلية، هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس السوري الثلث الباقي.

ويتنافس 1578 مرشحا، 14% منهم فقط نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس.

فيما تأجل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب “التحديات الأمنية”، وفق ما أعلنت سابقاً اللجنة العليا للانتخابات.

