الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي

روى الشيف محمد الحارثي تفاصيل أصعب تجربة مرّت به في مجال الطبخ، موضحًا أن يوم عرفة العام الماضي شكّل التحدي الأكبر، بعدما اضطر لطهي نحو 100 ذبيحة على الحطب لإعداد وجبات للحجاج.
وقال الحارثي في حواره إلى الإخبارية، إن المهمة شملت تحضير أطباق متنوعة من المطبخ الحجازي مثل المديني مكبوس والكابلي، مضيفًا: “كانت تجربة مرهقة جدًا، لكن في الوقت نفسه شعور لا يوصف أن تقدم الطعام لضيوف الرحمن وتنال الأجر والثواب”.
وتحدث الحارثي أيضًا عن انتشار محتوى الطبخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذا النوع من المحتوى يحظى بقبول واسع: “اليوم أي شخص ينشر وصفات أو محتوى متعلق بالطبخ يلاحظ تفاعل غير عادي، حتى لو لم يكن طباخًا محترفًا، فالمشاهدات ترتفع بشكل كبير”.
الطاهي محمد الحارثي: أصعب يوم طبخت فيه كان يوم عرفة، 100 ذبيحة على الحطب لحجاج بيت الله#الراصد pic.twitter.com/SnwnOEjF6Z
— الراصد (@alraasd) October 2, 2025