Icon

الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار Icon ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق Icon خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق  Icon وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان Icon الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستعرض مشاريعها في التراث العمراني في أسبوع الترميم الدولي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٢ مساءً
الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى الشيف محمد الحارثي تفاصيل أصعب تجربة مرّت به في مجال الطبخ، موضحًا أن يوم عرفة العام الماضي شكّل التحدي الأكبر، بعدما اضطر لطهي نحو 100 ذبيحة على الحطب لإعداد وجبات للحجاج.

وقال الحارثي في حواره إلى الإخبارية، إن المهمة شملت تحضير أطباق متنوعة من المطبخ الحجازي مثل المديني مكبوس والكابلي، مضيفًا: “كانت تجربة مرهقة جدًا، لكن في الوقت نفسه شعور لا يوصف أن تقدم الطعام لضيوف الرحمن وتنال الأجر والثواب”.

قد يهمّك أيضاً
“هدية” توزع 2102 ذبيحة للمستحقين بمكة

“هدية” توزع 2102 ذبيحة للمستحقين بمكة

مُصادرة 63 ذبيحة فاسدة ومجهولة المصدر في عزيزية مكة

مُصادرة 63 ذبيحة فاسدة ومجهولة المصدر في عزيزية مكة

وتحدث الحارثي أيضًا عن انتشار محتوى الطبخ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن هذا النوع من المحتوى يحظى بقبول واسع: “اليوم أي شخص ينشر وصفات أو محتوى متعلق بالطبخ يلاحظ تفاعل غير عادي، حتى لو لم يكن طباخًا محترفًا، فالمشاهدات ترتفع بشكل كبير”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد