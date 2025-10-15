الصحة: أدوية الستاتين آمنة وفعّالة لعلاج الكولسترول

رصدت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أدوية “الستاتين” الخافضة للكولسترول، مما دفع بعض المرضى إلى التوقف عن تناول أدويتهم دون استشارة الطبيب المعالج، في تصرف يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامتهم.

وأكدت الوزارة أن أدوية الكولسترول، ومن ضمنها مجموعة “الستاتين”، تُعد من الأدوية الآمنة والفعّالة والمعتمدة دوليًا ومحليًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات وتقليل المضاعفات لدى المصابين بارتفاع الكولسترول أو الأمراض المزمنة ذات الصلة.

وحذّرت وزارة الصحة من إيقاف أو تغيير أي دواء دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مشددة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، وعدم الخوض في نقاشات أو تصريحات غير موثوقة قد تسبّب لبسًا أو تؤثر سلبًا على المرضى.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في نشر معلومات طبية مضللة أو مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية، وفق ما يردها من وزارة الصحة، حفاظًا على سلامة المجتمع وتعزيزًا للوعي الصحي القائم على المعلومة الموثوقة.