Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحذير من المعلومات المضللة

الصحة: أدوية الستاتين آمنة وفعّالة لعلاج الكولسترول

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥٨ مساءً
الصحة: أدوية الستاتين آمنة وفعّالة لعلاج الكولسترول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

رصدت وزارة الصحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، تداول معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أدوية “الستاتين” الخافضة للكولسترول، مما دفع بعض المرضى إلى التوقف عن تناول أدويتهم دون استشارة الطبيب المعالج، في تصرف يشكّل خطرًا مباشرًا على سلامتهم.

وأكدت الوزارة أن أدوية الكولسترول، ومن ضمنها مجموعة “الستاتين”، تُعد من الأدوية الآمنة والفعّالة والمعتمدة دوليًا ومحليًا من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وتُستخدم للوقاية من أمراض القلب والجلطات وتقليل المضاعفات لدى المصابين بارتفاع الكولسترول أو الأمراض المزمنة ذات الصلة.

قد يهمّك أيضاً
الصحة: مراكز لقاحات كورونا تشهد انسيابية تامة وإقبالًا كبيرًا

الصحة: مراكز لقاحات كورونا تشهد انسيابية تامة وإقبالًا كبيرًا

الحالات الحرجة 1559 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

الحالات الحرجة 1559 ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

وحذّرت وزارة الصحة من إيقاف أو تغيير أي دواء دون الرجوع إلى الطبيب المختص، مشددة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين بأخلاقيات المهنة، وعدم الخوض في نقاشات أو تصريحات غير موثوقة قد تسبّب لبسًا أو تؤثر سلبًا على المرضى.

من جانبها، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه في نشر معلومات طبية مضللة أو مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحية، وفق ما يردها من وزارة الصحة، حفاظًا على سلامة المجتمع وتعزيزًا للوعي الصحي القائم على المعلومة الموثوقة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد