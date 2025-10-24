Icon

الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة Icon ولي العهد يُعزي هاتفيًّا رئيس مجلس وزراء الكويت Icon الوسم.. من أشهر المواسم العربية وأكثرها تأثيرًا في الطبيعة والزراعة Icon جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في 11 دبلومًا أكاديميًا ومهنيًا Icon وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني الثلاثاء المقبل Icon إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي Icon منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني Icon خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا Icon خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤١ مساءً
الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممرات طبية في قطاع غزة، لتسريع نقل المرضي والمصابين، والوصول العاجل للإمدادات الطبية والغذائية.

وأكّد ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية الدكتور ريك بيبركورن في مؤتمر صحفي أن معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم مفتوحان، بينما تبقي معابر رفح وإيريز وزيكيم مغلقة، مما يحد من إيصال الإمدادات إلى الشمال.

قد يهمّك أيضاً
أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة

أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة

العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

وأشار إلى أن 250 شحنة إمدادات طبية وصلت غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما تنتظر أكثر من ألفي شحنة أخرى في مستودعات المنظمة بدول المنطقة.

وأضاف أن المنظمة نفذّت أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار شملت 41 مريضًا.

وحذّر من وفاة 411 شخصًا بينهم 109 أطفال جراء سوء التغذية، مؤكدًا على الحاجة الملحّة لإعادة فتح المعابر المؤدية إلى شمال غزة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما زال قائمًا
العالم

ترمب: وقف إطلاق النار في غزة ما...

العالم
أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من غزة
العالم

أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض...

العالم
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
العالم

العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم...

العالم
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة
العالم

إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم...

العالم