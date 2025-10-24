الصحة العالمية تدعو إلى فتح ممرات طبية في غزة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممرات طبية في قطاع غزة، لتسريع نقل المرضي والمصابين، والوصول العاجل للإمدادات الطبية والغذائية.

وأكّد ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية الدكتور ريك بيبركورن في مؤتمر صحفي أن معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم مفتوحان، بينما تبقي معابر رفح وإيريز وزيكيم مغلقة، مما يحد من إيصال الإمدادات إلى الشمال.

وأشار إلى أن 250 شحنة إمدادات طبية وصلت غزة منذ وقف إطلاق النار، فيما تنتظر أكثر من ألفي شحنة أخرى في مستودعات المنظمة بدول المنطقة.

وأضاف أن المنظمة نفذّت أول عملية إجلاء طبي منذ وقف إطلاق النار شملت 41 مريضًا.

وحذّر من وفاة 411 شخصًا بينهم 109 أطفال جراء سوء التغذية، مؤكدًا على الحاجة الملحّة لإعادة فتح المعابر المؤدية إلى شمال غزة.