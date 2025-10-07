الصحة توضح خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة

أطلقت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية “عِش بصحة” حملة جديدة بعنوان “كيف تعتني بصحتك عند اضطراب ما بعد الصدمة؟”، والتي تتضمن نصائح حول الدعم النفسي للأشخاص المتأثرين بالصدمة.

ودعت الصحة، إلى تقديم الدعم والاهتمام للآخرين، فيما تركز الحملة الجديدة على العناية بالنفس والاهتمام الذاتي بعد الصدمة كخطوة مكملة في مسار التعافي.

خطوات العناية بالنفس بعد الصدمة

وتتضمن الرسائل التي نشرتها “الصحة” عبر حملتها الإرشادية نصائح عملية تساعد الأفراد على استعادة توازنهم النفسي والجسدي، من خلال تنظيم ساعات النوم والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وممارسة تمارين التنفس بانتظام، إضافة إلى الحفاظ على التواصل الإيجابي مع الآخرين والانخراط في أنشطة يومية مفيدة.

الالتزام بالنشاط البدني

كما تشجع الحملة على الالتزام بالنشاط البدني لتحسين الصحة العامة، ومنح النفس مكافآت بسيطة بعد كل تقدم في رحلة التعافي، مثل المشي في الهواء الطلق أو ممارسة هواية مفضلة، مؤكدة أن الاهتمام بالنفس خطوة أساسية في تجاوز آثار الصدمة.

وتأتي هذه الحملات التوعوية ضمن جهود وزارة الصحة المستمرة لتعزيز مفاهيم الصحة النفسية وجودة الحياة، وتشجيع الأفراد على تجاوز الأزمات بخطوات ثابتة ومتدرجة تعيد لهم التوازن والطمأنينة.