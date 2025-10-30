Icon

الرياضة
الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر 

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
الصناعة تصدر 85 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر 
المواطن - واس

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 85 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2025، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 58 رخصة كشف، و17 رخصة محجر مواد بناء، و6 رخص استطلاع، و3 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، ورخصة واحدة فائض خامات معدنية؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر أغسطس 2025.
وأفاد “الجرّاح” أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2,551 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1,526 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 708 رخص، ثم رخص “استغلال تعدين ومنجم صغير” بـ 252 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ 51 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ 14 رخصة.

وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين وهي قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

