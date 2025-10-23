Icon

إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر Icon الصناعة تعالج 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال سبتمبر 2025 Icon هلال جمادى الأولى يُزيّن الأفق الغربي الليلة Icon بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد في الدمام Icon ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon موعد صدور أهلية حساب المواطن Icon 59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيًّا Icon بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور Icon ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا Icon السواحه يناقش تعزيز الشراكة بين السعودية وأمريكا في الابتكار والتقنيات النظيفة

الصناعة تعالج 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال سبتمبر 2025

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:١٩ مساءً
المواطن - واس

عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر سبتمبر 2025، ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جرَّاح بن محمد الجرَّاح، أن الطلبات المعالجة تشمل 1088 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و29 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 2165 بندًا.

وأفاد الجرَّاح أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”، مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية، وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.

وأكَّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزِّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.

