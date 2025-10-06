Icon

الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي Icon فتح باب التسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة” Icon برعاية وزير الثقافة.. انطلاق المؤتمر السنوي الدولي لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية Icon زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب كازاخستان Icon رياح شديدة بسرعة 49 كم/ س على حائل Icon بتوجيه الملك سلمان.. فتح مسجد القبلتين بالمدينة المنورة على مدار 24 ساعة Icon التأمينات: شراء مدد خدمة غير متاح حاليًا Icon ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية Icon أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد  Icon ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بالتعاون مع (NHC) والبنك الأهلي السعودي

الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٨ مساءً
الصندوق العقاري: وحدات سكنية تحت الإنشاء بهامش ربح تنافسي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلق صندوق التنمية العقارية، حملة اتصالية بعنوان “بيت العمر” بالتعاون مع (NHC) والبنك الأهلي السعودي، تستهدف تمكين الأسر من تملك مسكنها الأول، عبر حلول تمويلية مبتكرة ومشروعات سكنية نوعية تحت الإنشاء، بهامش ربح تنافسي مقدم من البنك الأهلي السعودي.

وأوضح “الصندوق العقاري” أن التعاون مع الشركاء يهدف إلى تطوير الشراكات الإستراتيجية، وتقديم حلول سكنية وتمويلية تراعي احتياجات مختلف شرائح المستفيدين، وتشمل دعم الدفعة المقدمة وهو دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، والحل التمويلي “دعمك يساوي قسطك”، والدعم العيني، إلى جانب باقة واسعة من الحلول، التي تسهّل رحلة التملك وتمنح المستفيدين خيارات متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم.

قد يهمّك أيضاً
هل يمكن للمتزوجة الحصول على قرض عقاري للبناء؟

هل يمكن للمتزوجة الحصول على قرض عقاري للبناء؟

الصندوق العقاري يُودع 578 مليون ريال لمستفيدي سكني عن يوليو

الصندوق العقاري يُودع 578 مليون ريال لمستفيدي سكني عن يوليو

هامش ربح تنافسي

وتأتي هذه الحملة ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – الرامية إلى رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.

كما يتيح هذا التعاون لمستفيدي منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقساط مرنة وميسرة تبدأ من 1499 ريالًا شهريًا، وفق خطوات بسيطة تبدأ بالتسجيل في منصة “سكني”، ثم معرفة الاستحقاق، واختيار الوحدة السكنية المناسبة، وتنتهي بتوقيع عقد التملك.

وأشار “الصندوق العقاري” إلى أن العرض يتضمن هامش ربح تنافسي يصل إلى 2.99% لفترة محدودة، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك وتهيئة بيئة تمويلية مستدامة تدعم استقرار السوق العقاري.

كما لفت إلى أن إطلاق الحملة يتزامن مع قرب انطلاق معرض “سيتي سكيب العالمي”، حيث سيتم تسليط الضوء على تنوع الحلول التمويلية والسكنية، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تساعد المستفيدين على تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية.

ويمكن للمستفيدين استعراض المشاريع السكنية المتاحة، وحجز وحداتهم مباشرة عبر منصة حجوزات المشاريع “سكني” من خلال الرابط: https://sakani.co/mp.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد