لشهر أكتوبر

الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٥ مساءً
الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني
المواطن - فريق التحرير

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وواحد وستين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر أكتوبر 2025م.

إجمالي الدعم السكني

وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر أكتوبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.

ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

