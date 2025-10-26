أمير الشرقية يُدشّن معرض وظائف 2025 وزارة البلديات والإسكان تعتمد اشتراطات تقديم منتجات التبغ إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 5.5% أمر ملكي بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء الصندوق العقاري يُودع مليارًا و61 مليون ريال لمستفيدي الدعم السكني كاثرين كونولي تفوز في الانتخابات الرئاسية الإيرلندية تعليم الباحة يدعو الطلبة للتسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين خبير دولي يحذر من خطر المخلّفات الحربية في غزة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية النمسا
أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، إيداع مليارٍ وواحد وستين مليون ريال، في حسابات مستفيدي برنامج الدعم السكني من وزارة البلديات والإسكان، والصندوق العقاري، عن شهر أكتوبر 2025م.
وأوضح الصندوق العقاري، أن إجمالي دعم شهر أكتوبر خُصص لدعم أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، وذلك في إطار دعم وتحسين قدرة المستفيدين على تملُّك السكن، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد الصندوق العقاري استمراره في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، بالتعاون مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، بما يسهم في تسهيل رحلة التملك، وتوسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية الملائمة لاحتياجات المستفيدين.
ويتيح صندوق التنمية العقارية خدمات الدعم السكني، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” التي تمكّن المستفيدين من بناء مسارات دعمهم، وفق أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.