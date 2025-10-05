الصين تجلي 150 ألف شخص جراء إعصار ماتمو تعليم عسير يدعو الطلبة للمشاركة في أسبوع الفضاء العالمي 2025 طقس الأحد.. أمطار رعدية وسيول وبرد على عدة مناطق بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟ الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
أجلت السلطات في الصين اليوم، أكثر من 150 ألف شخص من مقاطعة قوانجدونج جراء الإعصار “ماتمو”، وذلك وفقًا لتحذيرات المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية.
وبلغت أقصى سرعة للرياح المصاحبة للعاصفة 151 كيلومترًا في الساعة (94 ميلًا في الساعة)، ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة حوالي منتصف النهار.
وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرًا من الإعصار باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظامها، فيما ألغت مقاطعة هاينان الواقعة أيضًا في مسار العاصفة الرحلات الجوية، وعلقت حركة وسائل النقل العام والشركات بدءًا من اليوم استعدادًا للعاصفة.
وحذرت السلطات من هطول أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن يصل منسوب الأمطار ما بين 100 و249 ملم في بعض الأجزاء.