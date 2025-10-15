Icon

الصين: نرفض التدخل في شؤون فنزويلا تحت أي مبرر

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
الصين: نرفض التدخل في شؤون فنزويلا تحت أي مبرر
المواطن - فريق التحرير

أكدت الصين اليوم رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا “تحت أي ذريعة”، مجددة تمسكها بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان “إن بلاده تدعم إعلان أمريكا اللاتينية والكاريبي منطقة سلام، وتعارض أي تحركات قد تهدد أمنها واستقرارها”.

وأضاف أن الصين تؤيد مكافحة الجرائم العابرة للحدود عبر التعاون الدولي، لكنها ترفض عمليات إنفاذ القانون الأحادية والمفرطة التي تنفذها واشنطن ضد سفن دول أخرى، داعيًا إلى الالتزام بالأطر القانونية الثنائية ومتعددة الأطراف في التعاون القضائي.

