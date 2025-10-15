الصين: نرفض التدخل في شؤون فنزويلا تحت أي مبرر

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أكدت الصين اليوم رفضها القاطع لأي تدخل خارجي في شؤون فنزويلا “تحت أي ذريعة”، مجددة تمسكها بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان “إن بلاده تدعم إعلان أمريكا اللاتينية والكاريبي منطقة سلام، وتعارض أي تحركات قد تهدد أمنها واستقرارها”.
وأضاف أن الصين تؤيد مكافحة الجرائم العابرة للحدود عبر التعاون الدولي، لكنها ترفض عمليات إنفاذ القانون الأحادية والمفرطة التي تنفذها واشنطن ضد سفن دول أخرى، داعيًا إلى الالتزام بالأطر القانونية الثنائية ومتعددة الأطراف في التعاون القضائي.