الصين وأمريكا تتفقان على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني خه ليفنج، مكالمة بالفيديو اليوم السبت مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، والممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، اتفقوا خلالها على عقد جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية في أقرب وقت ممكن.
وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية “سي جي تي إن” أن الجانبين أجريا تبادلات صريحة ومعمّقة وبنّاءة بشأن تنفيذ التوافق المهم الذي توصل إليه زعيما البلدين خلال محادثاتهما الهاتفية في وقت سابق من هذا العام، كما ناقشا أيضًا القضايا الرئيسية المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية.