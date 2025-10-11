Icon

الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة W2RC

العالمي يزيد الراجحي يواصل تحضيراته المكثفة قبل انطلاق داكار عبر رالي المغرب 2025

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٠١ مساءً
العالمي يزيد الراجحي يواصل تحضيراته المكثفة قبل انطلاق داكار عبر رالي المغرب 2025
المواطن - فريق التحرير

يستعد بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي لاختتام موسمه الحالي بمشاركته في رالي المغرب 2025، الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة (W2RC)، والتي تُقام خلال الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم ومصنّعي السيارات.

أهم جولات الموسم

ويُعد رالي المغرب من أهم جولات الموسم وأكثرها ارتباطًا برالي داكار، إذ يُشكل الاختبار الأخير للسائقين والفرق قبل انطلاق موسم العام الجديد، لما يتميز به من تضاريس قاسية وصحاري واسعة تشبه بيئة داكار من حيث الصعوبة والظروف المناخية. ويُعتبر محطة حاسمة لقياس مدى الجاهزية البدنية والذهنية والفنية قبل التحدي الأكبر مطلع 2026.

ويأتي ذلك بعد مشاركة الراجحي وملاحه تيمو غوتشالك الذي يجلس الى جانبه في مقصورة القيادة في راليين تأهيليين هما باها شاريش ورالي البرتغال، ضمن خطة استعادة لياقته البدنية بعد الحادث الذي تعرّض له في رالي باها الأردن بتاريخ 25 أبريل الماضي، حيث مثّلت تلك المشاركات مرحلة مهمة في عودته التدريجية إلى المنافسة والتحمل البدني العالي.

وقال الراجحي: “الحمد لله أشعر أنني في وضع ممتاز، ورالي المغرب هو محطة مهمة لاختبار الجاهزية الكاملة قبل داكار. هدفي أن أختبر كل شيء بدقة، من اللياقة إلى الانسجام مع السيارة والفريق. لنبدأ موسم 2026 ونحن في أعلى جاهزية ممكنة.”

ويمتد رالي المغرب هذا العام على مسافة إجمالية تبلغ 2,299 كيلومترًا، منها 1,478 كيلومترًا مراحل خاصة خاضعة للتوقيت، تتوزع على خمس مراحل حلقية (Loop Stages) تبدأ وتنتهي في نفس المنطقة، منها أربع مراحل حلقية في منطقة أرفود ومرحلة استعراضية في منطقة فاس.

وتُعد هذه المراحل من أكثر الاختبارات تطلبًا في الموسم، لما تتسم به من صعوبة في الملاحة وتنوّع التضاريس بين الرمال والكثبان والطرق الصخرية، مما يجعلها تجربة مثالية لاختبار التحمل الكامل للسائقين قبل رالي داكار.

الجدول الزمني لرالي المغرب 2025

8 أكتوبر: افتتاح منطقة الصيانة – ملعب فاس
9–10 أكتوبر: الفحوصات الإدارية والفنية والتجارب الخاصة
10 أكتوبر: المؤتمر الرسمي وعرض السائقين – ساحة باب المكينة
12 أكتوبر: المرحلة التمهيدية فاس < فاس – إجمالي 82 كم / خاصة 19 كم
13 أكتوبر: المرحلة 1 – فاس < أرفود (780 كم / خاصة 300 كم)
14 أكتوبر: المرحلة 2 – أرفود < أرفود (391 كم / خاصة 304 كم)
15 أكتوبر: المرحلة 3 – أرفود < أرفود (325 كم / خاصة 322 كم)
16 أكتوبر: المرحلة 4 – أرفود < أرفود (376 كم / خاصة 284 كم)
17 أكتوبر: المرحلة 5 – أرفود < أرفود (306 كم / خاصة 216 كم)
6:30 مساءً: المؤتمر الصحفي الختامي
8:00 مساءً: حفل تتويج رالي المغرب وبطولة W2RC

    

