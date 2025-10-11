العالم عمر ياغي: دعم ولي العهد أسهم في تحقيقي لجائزة نوبل للكيمياء

رفع العالم السعودي البروفيسور عمر ياغي، الحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، امتنانه وتقديره للقيادة الحكيمة –أيدها الله– على الدعم السخي والرعاية الكريمة التي توليها القيادة الحكيمة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وللعلماء والباحثين في مختلف المجالات العلمية.

وقال البروفسور ياغي: “أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، على دعمه الدائم لمسيرتي العلمية، الذي كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا المنجز للمملكة العربية السعودية تحت رؤية 2030، والمتمثّل في حصولي على جائزة نوبل، كما أشكر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” على دعمها المستمر خلال السنوات الماضية، من خلال مركز التميّز المشترك بين جامعة كاليفورنيا بيركلي وكاكست”.

وأضاف: “إن حصولي على هذه الجائزة فخر كبير لي، ولجميع العلماء السعوديين والعرب حول العالم، وأسأل الله أن يكون هذا الإنجاز حافزًا وإلهامًا لجيل المستقبل من الشباب السعودي والعربي الواعد لمواصلة مسيرة البحث والابتكار”.

ويُعد البروفيسور عمر ياغي من أبرز العلماء السعوديين في مجال الكيمياء، إذ أسس علم الكيمياء الشبكية التي تُعد من أهم الابتكارات العلمية في القرن الحادي والعشرين لما لها من تطبيقات في الطاقة والبيئة وتحلية المياه والتقاط الكربون، ومنح بسببها جائزة نوبل للكيمياء بصفته أول سعودي يحقق هذا المنجز التاريخي.

