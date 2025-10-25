العالم يقترب من القضاء على شلل الأطفال نهائيًا

دعت منظمة الصحة العالمية – بمناسبة اليوم العالمي لشلل الأطفال الذي يصادف 24 أكتوبر – إلى تكثيف الجهود الدولية للقضاء على المرض بشكل نهائي، مؤكدة أن العالم بات قريبًا من تحقيق هذا الهدف بعد عقود من العمل المشترك.

وذكرت المنظمة عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة أن مرض شلل الأطفال كان يصيب نحو 350 ألف طفل سنويًا قبل 35 عامًا، إلا أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من 50 حالة فقط في عام 2025، بفضل المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي أُطلقت عام 1988 بقيادة منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين.

وقال المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: “قبل عقود تغلب العالم على الحواجز الجيوسياسية والجغرافية لإنهاء الجدري، فلنفعل الشيء نفسه مع شلل الأطفال. لننهِ المهمة”.

ورغم التقدم الكبير أشارت المنظمة إلى أن بعض المناطق ما تزال تواجه تحديات في القضاء على المرض، مثل أفغانستان التي فقد فيها أكثر من مليون طفل فرص التحصين بسبب القيود المفروضة على حملات التطعيم المنزلية، مما أدى إلى ظهور معظم حالات شلل الأطفال من النوع الأول في مناطق يصعب الوصول إليها.