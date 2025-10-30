Icon

نهج المملكة ثابت في دعم القضية الفلسطينية

العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٣ مساءً
العتيبي أمام البرلمان العربي: مواقف السعودية الراسخة عززت مسار حل الدولتين
المواطن - فريق التحرير

أكد الأستاذ سعد بن صليب العتيبي، عضو مجلس الشورى والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، على الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في حشد التأييد الدولي ودفع الجهود الدبلوماسية نحو تثبيت مسار حل الدولتين، مضيفًا أن هذا الدور كان محوريًا في تعزيز الإجماع الدولي وترسيخ مبادئ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

العمل العربي المشترك

وأضاف العتيبي في كلمته أمام البرلمان العربي: “يقف عالمنا العربي أمام مرحلة دقيقة تتقاطع فيها التحديات بتنوع مصادرها، وتزداد فيها المسؤوليات، مما يحتم علينا جميعًا أن نُعلي صوت العمل العربي المشترك القائم على التعاون المثمر، ونجدد الإيمان بأهمية التضامن المشترك بوصفه المسار الأمثل لترسيخ وحدة عالمنا العربي وتعزيز مكانته العالمية والدولية”.

وتابع: “برهنت الأحداث على مر الأزمة أن الصوت الصادق الثابت، حين يتحد، يتعاظم أثره ويسمع صداه، وحين يتكاتف، تتجسد قوته في وحدة القرار والمصير، وفي الدفع نحو الحلول الراسخة القائمة على مبادئ العدل والسلام”.

دعم السعودية لحل الدولتين

وقال: “لقد أثبت إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين أهمية الاتحاد والتعاون في تحقيق السلام العادل، ومثّل تحولًا مفصليًا في مسار دعم القضية، إذ حظي بتأييد واسع واعتراف متزايد بدولة فلسطين وحل الدولتين، مؤكدًا عدالة القضية وضرورة تمكين فلسطين وشعبها من نيل حقوقهم المشروعة”.

وختم العتيبي بقوله: “جسدت المملكة العربية السعودية، بمواقفها الراسخة، دعمها الفاعل لهذا المسار وتعزيزها وبذلها للجهود نحو الإجماع الدولي حوله، انطلاقًا من نهجها الثابت في دعم القضية الفلسطينية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، وسعيها نحو ترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع”.

 

