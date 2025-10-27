العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بملتقى الصحة العالمي “تعليم الرياض” يطلق معرض “إبداع 2026” بجامعة الإمام المرور يحذر: ملاحقة مركبات الطوارئ مخالفة وهذه قيمة الغرامة وزارة الحج والعمرة: أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر البيئة تطرح فرصة استثمارية لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة الشرقية وزارة الصناعة تعلن تأسيس جمعية مصنعي الأغذية غير الربحية
أعلن الدفاع المدني السوري، العثور على رفات خمسة أشخاص في قرية آبل بريف حمص الجنوبي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.
وأوضح بيان الدفاع المدني أن فرقه استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في القرية، حيث جمع الفريق المختص الرفات المكونة من خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأة وثلاثة رجال، وفقاً للمعطيات الأولية، مع الإشارة إلى أن الجميع مجهولو الهوية.
وأفاد البيان أن الفرق جمعت أيضاً المتعلقات والأدلة المتوفرة في الموقع، وفق البروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار البيان إلى أن الرفات عُثر عليها داخل حفرة صرف صحي تقع عند مدخل إحدى المزارع في القرية، وكانت مكشوفة ومنقولة، دون العثور على أي متعلقات شخصية أو أغراض أو ثياب.