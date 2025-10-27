Icon

العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الدفاع المدني السوري، العثور على رفات خمسة أشخاص في قرية آبل بريف حمص الجنوبي، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفقودين.

وأوضح بيان الدفاع المدني أن فرقه استجابت لبلاغ يفيد بوجود رفات بشرية في القرية، حيث جمع الفريق المختص الرفات المكونة من خمسة أشخاص، بينهم طفل وامرأة وثلاثة رجال، وفقاً للمعطيات الأولية، مع الإشارة إلى أن الجميع مجهولو الهوية.

وأفاد البيان أن الفرق جمعت أيضاً المتعلقات والأدلة المتوفرة في الموقع، وفق البروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها، تمهيداً لتسليمها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الرفات عُثر عليها داخل حفرة صرف صحي تقع عند مدخل إحدى المزارع في القرية، وكانت مكشوفة ومنقولة، دون العثور على أي متعلقات شخصية أو أغراض أو ثياب.

