العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة

أكدت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأوضحت هيئة المحكمة، المكونة من 11 قاضياً، أن إسرائيل لم تثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا “أعضاء” في حركة حماس.
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال الجلسة، إن “المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب”.
وأكد رئيس المحكمة إيواساوا أن “إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة”.
وحثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل، عمار حجازي، الأربعاء، العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.
وقال حجازي للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي: “حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم أن إسرائيل لن تلتزم، ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة”.
وأضاف حجازي: “من هنا، تقع المسؤولية على عاتق المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين”.