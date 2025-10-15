العليان يشتري 23 ألف سهم في “نايس ون” خلال فترة الحظر.. مخالفة جسيمة

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
علق المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب على قيام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “نايس ون” عمر العليان بشراء 23 ألف سهم من أسهم الشركة خلال فترة الحظر.
وقال المحامي ماجد قاروب لقناة “الإخبارية”: “إن الشراء أو البيع خلال فترة الحظر مخالفة جسيمة جدا، ويعاقب على ذلك جميع المشاركين في المخالفة”.
يذكر أن العليان كان قد اشترى 23 ألف سهم من أسهم الشركة خلال فترة الحظر لتعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين.
— الإخبارية – اقتصاد (@alekhbariyaECO) October 15, 2025