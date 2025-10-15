Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
محامي يؤكد أنه يعاقب على ذلك جميع المشاركين في المخالفة

العليان يشتري 23 ألف سهم في “نايس ون” خلال فترة الحظر.. مخالفة جسيمة

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
العليان يشتري 23 ألف سهم في “نايس ون” خلال فترة الحظر.. مخالفة جسيمة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

علق المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب على قيام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “نايس ون” عمر العليان بشراء 23 ألف سهم من أسهم الشركة خلال فترة الحظر.

شراء أسهم خلال فترة الحظر

وقال المحامي ماجد قاروب لقناة “الإخبارية”: “إن الشراء أو البيع خلال فترة الحظر مخالفة جسيمة جدا، ويعاقب على ذلك جميع المشاركين في المخالفة”.

قد يهمّك أيضاً
“مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو

“مُلكية للاستثمار” تعتزم طرح 1.3 مليون سهم من أسهمها في نمو

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

يذكر أن العليان كان قد اشترى 23 ألف سهم من أسهم الشركة خلال فترة الحظر لتعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد