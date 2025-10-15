العليان يشتري 23 ألف سهم في “نايس ون” خلال فترة الحظر.. مخالفة جسيمة

علق المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب على قيام الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة “نايس ون” عمر العليان بشراء 23 ألف سهم من أسهم الشركة خلال فترة الحظر.

شراء أسهم خلال فترة الحظر

وقال المحامي ماجد قاروب لقناة “الإخبارية”: “إن الشراء أو البيع خلال فترة الحظر مخالفة جسيمة جدا، ويعاقب على ذلك جميع المشاركين في المخالفة”.

يذكر أن العليان كان قد اشترى 23 ألف سهم من أسهم الشركة خلال فترة الحظر لتعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين.