Icon

الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران Icon ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر Icon تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP Icon إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة Icon ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان Icon الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد Icon كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور Icon سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية  Icon النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات Icon 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة نجران، وذلك انطلاقًا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزه العشة بمحافظة بدر الجنوب، ومتنزه الجزم بمحافظة ثار، ومتنزه نجران الوطني.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالرياض

ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالرياض

انطلاق حملة لنجعلها خضراء غدًا في عسير

انطلاق حملة لنجعلها خضراء غدًا في عسير

وبيّن المركز أن مجالات الاستثمار في المواقع المذكورة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري.

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“الغطاء النباتي” يشارك في المبادرة التركية CLI حول إدارة حرائق الغابات
السعودية اليوم

“الغطاء النباتي” يشارك في المبادرة التركية CLI...

السعودية اليوم