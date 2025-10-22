الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران

دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة نجران، وذلك انطلاقًا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزه العشة بمحافظة بدر الجنوب، ومتنزه الجزم بمحافظة ثار، ومتنزه نجران الوطني.

وبيّن المركز أن مجالات الاستثمار في المواقع المذكورة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري.

وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.

يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.