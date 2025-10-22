الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 3 متنزهات وطنيّة بنجران ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في السعودية 0.7% خلال سبتمبر تنبيه من الأمن السيبراني بشأن تحديثات أمنية على منتجات HP إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية
دعا المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر المستثمرين لإبداء رغباتهم في الاستثمار في عدد من المتنزهات الوطنية بمنطقة نجران، وذلك انطلاقًا من جهوده نحو تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأوضح المركز أن الفرص المطروحة لإبداء الرغبات تقع في متنزه العشة بمحافظة بدر الجنوب، ومتنزه الجزم بمحافظة ثار، ومتنزه نجران الوطني.
وبيّن المركز أن مجالات الاستثمار في المواقع المذكورة تشمل: التخييم والكرفانات والمطاعم والمقاهي والجلسات ومنافذ مستلزمات الرحلات، إضافة إلى رحلات السفاري.
وتهدف الفرص الاستثمارية إلى تنمية الغطاء النباتي، والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز سياحة الوجهات الطبيعية، إضافةً إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المتنزهات الوطنية.
يذكر أن المركز يعمل على طرح الفرص الاستثمارية طويلة الأمد بجانب الفرص الموسمية؛ وذلك لتنمية الغطاء النباتي، ودعم أعمال ومشاريع التشجير المتنوعة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، وكذلك الإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.