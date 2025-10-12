Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
السفارة الصينية لم ترد في مانيلا بعد على طلب للتعليق

الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة متنازع عليها

الأحد ١٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة متنازع عليها
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اتهمت الفلبين قوات بحرية صينية باستخدام مدافع المياه وصدم سفينة فلبينية بالقرب من جزيرة ثيتو الخاضعة لسيطرة مانيلا، واصفة هذه الأعمال بأنها تهديد واضح يصعد التوتر في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.

وقال خفر السواحل الفلبيني إن ثلاث سفن فلبينية، بما في ذلك السفينة “داتو باجبوايا” كانت راسية في وقت مبكر من اليوم الأحد قرب جزيرة ثيتو، المعروفة محلياً باسم جزيرة “باج-آسا”، في إطار برنامج حكومي لحماية الصيادين المحليين عندما اقتربت السفن الصينية واستخدمت مدافع المياه لتخويفها.

قد يهمّك أيضاً
كورونا يقتل 1519 شخصًا ويصيب 66 ألفًا حتى الآن

كورونا يقتل 1519 شخصًا ويصيب 66 ألفًا حتى الآن

هوساوي: نسعى للوصول لأعلى مستويات الجاهزية قبل لقاء الصين

هوساوي: نسعى للوصول لأعلى مستويات الجاهزية قبل لقاء الصين

الفلبين تتهم الصين

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني أطلقت مدفع المياه مباشرة على السفينة “داتو باجبوايا” قبل أن تصطدم بمؤخرتها، مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن دون وقوع إصابات.

وتعهد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية في الفلبين بمواصلة العمليات في المنطقة، وذكرا أن وجودهما ضروري لحماية سبل عيش الصيادين الفلبينيين.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب للتعليق.

وتزعم بكين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجزر، رافضة حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في عام 2016، يفيد بأن مطالبات بكين التوسعية لا أساس لها بموجب القانون الدولي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين
العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين

العالم
ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين بنسبة 100%
العالم

ترامب يهدد: سنفرض رسوماً إضافية على الصين...

العالم
الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة
العالم

الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية...

العالم
إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة
العالم

إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل...

العالم