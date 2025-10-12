الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة متنازع عليها

اتهمت الفلبين قوات بحرية صينية باستخدام مدافع المياه وصدم سفينة فلبينية بالقرب من جزيرة ثيتو الخاضعة لسيطرة مانيلا، واصفة هذه الأعمال بأنها تهديد واضح يصعد التوتر في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.

وقال خفر السواحل الفلبيني إن ثلاث سفن فلبينية، بما في ذلك السفينة “داتو باجبوايا” كانت راسية في وقت مبكر من اليوم الأحد قرب جزيرة ثيتو، المعروفة محلياً باسم جزيرة “باج-آسا”، في إطار برنامج حكومي لحماية الصيادين المحليين عندما اقتربت السفن الصينية واستخدمت مدافع المياه لتخويفها.

الفلبين تتهم الصين

وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني أطلقت مدفع المياه مباشرة على السفينة “داتو باجبوايا” قبل أن تصطدم بمؤخرتها، مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن دون وقوع إصابات.

وتعهد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية في الفلبين بمواصلة العمليات في المنطقة، وذكرا أن وجودهما ضروري لحماية سبل عيش الصيادين الفلبينيين.

ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب للتعليق.

وتزعم بكين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجزر، رافضة حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في عام 2016، يفيد بأن مطالبات بكين التوسعية لا أساس لها بموجب القانون الدولي.