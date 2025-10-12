الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة متنازع عليها

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
اتهمت الفلبين قوات بحرية صينية باستخدام مدافع المياه وصدم سفينة فلبينية بالقرب من جزيرة ثيتو الخاضعة لسيطرة مانيلا، واصفة هذه الأعمال بأنها تهديد واضح يصعد التوتر في مياه بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها.
وقال خفر السواحل الفلبيني إن ثلاث سفن فلبينية، بما في ذلك السفينة “داتو باجبوايا” كانت راسية في وقت مبكر من اليوم الأحد قرب جزيرة ثيتو، المعروفة محلياً باسم جزيرة “باج-آسا”، في إطار برنامج حكومي لحماية الصيادين المحليين عندما اقتربت السفن الصينية واستخدمت مدافع المياه لتخويفها.
وأضاف خفر السواحل الفلبيني أن سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني أطلقت مدفع المياه مباشرة على السفينة “داتو باجبوايا” قبل أن تصطدم بمؤخرتها، مما تسبب في أضرار طفيفة ولكن دون وقوع إصابات.
وتعهد خفر السواحل الفلبيني ومكتب مصايد الأسماك والموارد المائية في الفلبين بمواصلة العمليات في المنطقة، وذكرا أن وجودهما ضروري لحماية سبل عيش الصيادين الفلبينيين.
ولم ترد السفارة الصينية في مانيلا بعد على طلب للتعليق.
وتزعم بكين ملكيتها لمعظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك الجزر، رافضة حكماً أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في عام 2016، يفيد بأن مطالبات بكين التوسعية لا أساس لها بموجب القانون الدولي.