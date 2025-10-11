الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة وظائف شاغرة بشركة طيران أديل الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أعلن المعهد الفلبيني لرصد الزلازل والبراكين تسجيل نحو (824) هزة ارتدادية خلال (24) ساعة، عقب الزلزالَين القويين اللذين ضربا إقليم دافاو أورينتال جنوب البلاد أمس الجمعة، بلغت قوتهما (7.4) و(6.8) درجات على مقياس ريختر.
وأوضح مدير المعهد تيريسيتو باكولكول أن أقوى هزة ارتدادية سجلت قوة (5.8) درجات، فيما تجاوزت قوة ست هزات أخرى (5) درجات، مشيرًا إلى أن جميعها تركزت في المنطقة ذاتها.
وارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى (7) قتلى وأكثر من (300) مصاب، فيما تأثر أكثر من (200) ألف شخص بالزلزالين اللذين وقعا قبالة مدينة ماناي بإقليم دافاو أورينتال، على بُعد نحو (1000) كيلومتر جنوب مانيلا.