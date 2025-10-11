Icon

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان  Icon هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟ Icon وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة Icon وظائف شاغرة بشركة طيران أديل Icon الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة Icon التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر Icon مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟ Icon الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال Icon وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة Icon مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بعد زلزالَي دافاو أورينتال

الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة

السبت ١١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٥ مساءً
الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المعهد الفلبيني لرصد الزلازل والبراكين تسجيل نحو (824) هزة ارتدادية خلال (24) ساعة، عقب الزلزالَين القويين اللذين ضربا إقليم دافاو أورينتال جنوب البلاد أمس الجمعة، بلغت قوتهما (7.4) و(6.8) درجات على مقياس ريختر.

وأوضح مدير المعهد تيريسيتو باكولكول أن أقوى هزة ارتدادية سجلت قوة (5.8) درجات، فيما تجاوزت قوة ست هزات أخرى (5) درجات، مشيرًا إلى أن جميعها تركزت في المنطقة ذاتها.

قد يهمّك أيضاً
زلزال ثانٍ يضرب الفلبين بقوة 6.6 درجة

زلزال ثانٍ يضرب الفلبين بقوة 6.6 درجة

ورق مقوى وعلب بيض لمواجهة الغش

ورق مقوى وعلب بيض لمواجهة الغش

وارتفع عدد ضحايا الزلزالين إلى (7) قتلى وأكثر من (300) مصاب، فيما تأثر أكثر من (200) ألف شخص بالزلزالين اللذين وقعا قبالة مدينة ماناي بإقليم دافاو أورينتال، على بُعد نحو (1000) كيلومتر جنوب مانيلا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين
العالم

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب الفلبين

العالم
الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة متنازع عليها
العالم

الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة...

العالم