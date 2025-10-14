Icon

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة Icon فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي Icon مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار Icon مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر Icon وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن Icon وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع 

الثلاثاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل اليوم، أنه تم تسجيل 1281 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزالين القويين اللذين ضربا بالقرب من مقاطعة “دافاو أورينتال” في الفلبين الأسبوع الماضي.

وأبان المعهد بأن الزلزالين ضربا منطقة “ماناي” في المقاطعة بلغت شدتهما 5.8 درجات و5.2 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقل عدد الهزات الارتدادية وتضعف قوتها.

قد يهمّك أيضاً
زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.6 درجات

زلزال يضرب جزر الفلبين بقوة 6.6 درجات

تورط مسؤولين بسفارات الفلبين في الخليج بفضائح أخلاقية

تورط مسؤولين بسفارات الفلبين في الخليج بفضائح أخلاقية

وتعد الزلازل حدثًا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة
العالم

الفلبين ترصد أكثر من 800 هزة ارتدادية...

العالم
الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة متنازع عليها
العالم

الفلبين تتهم الصين بصدم سفينة قرب جزيرة...

العالم