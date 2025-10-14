الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع 

بيئة الرياض تسلّم أول موقع لتربية وإنتاج الخيل بالمنطقة فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها مع نظيره البرتغالي مقتل 6 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار مجلس عسكري يتولى الحكم في مدغشقر وظائف إدارية شاغرة بـ مجموعة روشن وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة بـ وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
أفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل اليوم، أنه تم تسجيل 1281 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزالين القويين اللذين ضربا بالقرب من مقاطعة “دافاو أورينتال” في الفلبين الأسبوع الماضي.
وأبان المعهد بأن الزلزالين ضربا منطقة “ماناي” في المقاطعة بلغت شدتهما 5.8 درجات و5.2 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقل عدد الهزات الارتدادية وتضعف قوتها.
وتعد الزلازل حدثًا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.