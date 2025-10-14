الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع 

أفاد المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل اليوم، أنه تم تسجيل 1281 هزة ارتدادية في أعقاب الزلزالين القويين اللذين ضربا بالقرب من مقاطعة “دافاو أورينتال” في الفلبين الأسبوع الماضي.

وأبان المعهد بأن الزلزالين ضربا منطقة “ماناي” في المقاطعة بلغت شدتهما 5.8 درجات و5.2 درجات على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقل عدد الهزات الارتدادية وتضعف قوتها.

وتعد الزلازل حدثًا يتكرر بشكل شبه يومي في الفلبين، التي تقع ضمن منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.