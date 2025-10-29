الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز
خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية لدعم سوق العمل بعد تراجع نمو الوظائف وارتفاع البطالة.
جاء القرار بعد استقرار التضخم الأساسي دون التوقعات، مع توقعات بمزيد من التخفيضات قبل نهاية العام. رئيس الفيدرالي جيروم باول أكد وجود علامات ضعف في سوق العمل وضرورة التركيز على مخاطره.
هذا وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعد بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.