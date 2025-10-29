Icon

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية Icon مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة Icon ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا Icon ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا Icon ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار Icon لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض Icon السعودية تُرحب بإعلان الحكومة السورية عن اعترافها بجمهورية كوسوفا Icon حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 96 Icon فريق طبي سعودي يجري 116 عملية جراحية دقيقة في دمشق Icon بطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ تواصل منافساتها بسباق 100 متر حواجز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية

الأربعاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٢ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية لدعم سوق العمل بعد تراجع نمو الوظائف وارتفاع البطالة.

جاء القرار بعد استقرار التضخم الأساسي دون التوقعات، مع توقعات بمزيد من التخفيضات قبل نهاية العام. رئيس الفيدرالي جيروم باول أكد وجود علامات ضعف في سوق العمل وضرورة التركيز على مخاطره.

قد يهمّك أيضاً
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%

الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 0.25% لتصل إلى 4.25%

الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس

هذا وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعد بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد