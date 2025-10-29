الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية لدعم سوق العمل بعد تراجع نمو الوظائف وارتفاع البطالة.

جاء القرار بعد استقرار التضخم الأساسي دون التوقعات، مع توقعات بمزيد من التخفيضات قبل نهاية العام. رئيس الفيدرالي جيروم باول أكد وجود علامات ضعف في سوق العمل وضرورة التركيز على مخاطره.

هذا وصوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و3.75%، ليُعد بذلك الخفض الثاني لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترمب رئاسة الولايات المتحدة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.