القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن

انتهت مواجهة القادسية والأخدود بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.
وبهذا التعادل، رفع القادسية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، فيما حصد الأخدود نقطته الأولى ليحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب.