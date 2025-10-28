Icon

القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٥١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

فاز فريق القادسية الأول لكرة القدم على ضيفه الحزم بنتيجة 3–1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وسجل الحزم هدفا مبكرا بأقدام فهد الحبشي في الدقيقة التاسعة، بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من منتصف الملعب سكنت شباك الحارس كوين كاستيلس.

ورد القادسية سريعًا في الدقيقة 22، حين مرّر ناهيتان نانديز كرة عرضية متقنة للمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي الذي أودعها الشباك بنجاح.

وفي الشوط الثاني، أضاف القادسية الهدف الثاني عبر المكسيكي جوليان كينونيس في الدقيقة 54 بعد تمريرة من ريتيغي، قبل أن يعود كينونيس مجددًا ويحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء بطريقة “بانينكا” عند الدقيقة 63.

وبهذا الفوز ضمن القادسية التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

