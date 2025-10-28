أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب بحر باندا بإندونيسيا أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
فاز فريق القادسية الأول لكرة القدم على ضيفه الحزم بنتيجة 3–1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
وسجل الحزم هدفا مبكرا بأقدام فهد الحبشي في الدقيقة التاسعة، بعد مجهود فردي وتسديدة قوية من منتصف الملعب سكنت شباك الحارس كوين كاستيلس.
ورد القادسية سريعًا في الدقيقة 22، حين مرّر ناهيتان نانديز كرة عرضية متقنة للمهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي الذي أودعها الشباك بنجاح.
وفي الشوط الثاني، أضاف القادسية الهدف الثاني عبر المكسيكي جوليان كينونيس في الدقيقة 54 بعد تمريرة من ريتيغي، قبل أن يعود كينونيس مجددًا ويحرز الهدف الثالث من ركلة جزاء بطريقة “بانينكا” عند الدقيقة 63.
وبهذا الفوز ضمن القادسية التأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.