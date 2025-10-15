القبض على شخص لترويجه 13 كيلو حشيش و4763 قرصًا ممنوعًا في القصيم

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء
قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، على مواطن لترويجه (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (4763) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.