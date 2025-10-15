Icon

ضبط 4 وافدين لممارستهم الدعارة في إحدى الشقق السكنية بتبوك Icon الأراضي البيضاء للملاك: اسرعوا في التسجيل قبل 30 أكتوبر Icon وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الباحة Icon 6 أسباب تؤدي لانحراف المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تونس  Icon ضبط أكثر من مليوني قرص إمفيتامين مخبأة في شحنة مكسّرات بالرياض Icon فهد بن سلطان: تأهل المنتخب لكأس العالم إنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة Icon إجراءات نظامية بحق فتاتين حملتا مجسم سلاح ناري بالطريق العام في بيشة Icon ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي-لاكي بإندونيسيا Icon رياح شديدة على منطقة حائل حتى التاسعة مساء  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على شخص لترويجه 13 كيلو حشيش و4763 قرصًا ممنوعًا في القصيم

الأربعاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣١ صباحاً
القبض على شخص لترويجه 13 كيلو حشيش و4763 قرصًا ممنوعًا في القصيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم، على مواطن لترويجه (13) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و (4763) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبته، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و (999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email:[email protected])، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن يروج الحشيش والأقراص الممنوعة في مكة المكرمة

القبض على مواطن يروج الحشيش والأقراص الممنوعة في مكة المكرمة

القبض على مخالفين لتهريبهما 11 كيلو حشيش في عسير

القبض على مخالفين لتهريبهما 11 كيلو حشيش في عسير

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان 
السعودية اليوم

إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من...

السعودية اليوم