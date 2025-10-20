القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان

أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي 4 آداب عند زيارة المسجد الحرام رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،عن طريق الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.