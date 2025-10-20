Icon

أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 Icon سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة Icon الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا Icon حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة Icon هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Icon 4 آداب عند زيارة المسجد الحرام Icon رصد أكثر من 300 طائر من البجع الأبيض في محمية الملك سلمان Icon حساب المواطن: افصحوا عن دخل تمهير Icon أكثر من 1.8 مليون عقد أُصدِر للأفراد في قطاع تأجير السيارات Icon المواصفات تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٣ مساءً
القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهما مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وأشارت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية

الإسعاف الجوي بجازان ينقل أول حالة مرضية في أول رحلة ليلية بالسعودية

بالصور .. لفتة أبوية من أمير جازان بالنيابة خلال تشييع الشهيد تويتي

بالصور .. لفتة أبوية من أمير جازان بالنيابة خلال تشييع الشهيد تويتي

وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات،عن طريق الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 11 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

إحباط تهريب 11 كيلو قات في جازان

السعودية اليوم
تنبيه من حالة مطرية على جازان
السعودية اليوم

تنبيه من حالة مطرية على جازان

السعودية اليوم
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء 
السعودية اليوم

أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى...

السعودية اليوم
أمطار وبرد وصواعق رعدية على جازان
السعودية اليوم

أمطار وبرد وصواعق رعدية على جازان

السعودية اليوم
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 160 كيلو...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 90 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 90 كيلو قات...

السعودية اليوم