القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٥ مساءً
القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة
المواطن - واس

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

