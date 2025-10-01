القبض على مروج حشيش في مكة المكرمة

الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟ بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني
قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة مكة المكرمة على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلغ.